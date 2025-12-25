市調5成7民眾支持租賃修法 莊思敏曝恐怖後果：一不小心房租就會暴漲！

記者陳韋帆／台北報導

中信房屋2026年Q1房市趨勢調查，多數民眾對認為明年房價將處持平狀態，有7成7選擇持續觀望一年以上不進場，針對內政部近期通過的《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，則有5成7表示支持。中信房屋研展室副理莊思敏表示，調查結果，看漲房價民眾有小幅回升，但多數仍悲觀，至於租賃專法，若修法不慎恐引爆房租暴漲，建議政府修法細節宜應再三思。

民眾2026年Q1房市看法，房價看漲3成2、回升10個百分點、7成7則選擇持續觀望一年以上不進場，而對於內政部近期通過的《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，5成7表示支持。

莊思敏表示，此次調查結果皆在意料之內，但她也特別在租賃專法修法上提醒政府，避免租金暴漲，政策細節配套上理應再三思。（圖／中信房屋提供）

莊思敏表示，調查結果顯示多數民眾仍悲觀看待明年房市，不過，此次市調看漲房價比例達32.2%，主要反映台股熱絡、資金動能充沛下，房價預期上漲心態攀升，顯示央行今年Q4為避免股市熱錢流入房市，不願輕易鬆綁限貸令選擇方向極為正確。

至於民眾購屋計畫大多選擇延遲一年，主要反映央行限貸令下，貸款不易問題，況且川普關稅政策、兩岸關係皆極不穩定，也讓民眾多數傾向延後進場，避免市場潛在風險。

關於近期備受關注的《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，莊思敏指出，目前政策聚焦保障3年租期與限制續約漲幅，迎來多數民眾支持不令人意外，畢竟單看政策目標是有利租屋群眾。

不過，她也提醒，政策若輕易推出恐引爆嚴重後果，「房東、包租業在綁約及限制漲幅下，極有可能一次漲到底，而不缺錢的屋主，亦有可能乾脆不租了，反而有租金上漲同時壓縮供給問題，故建案政府宜在政策配套細節再三思。」

展望2026年，莊思敏推估，市場將呈現「預期房價難跌、但買盤進場遲緩」的格局。在資金行情與政策管制的拉扯下，房市短期內難見爆发性成長，將維持以租代買、緩步進場的理性盤整態勢，房市軟著陸的力道將取決於後續貸款資源的釋放與經濟基本面的走勢。

