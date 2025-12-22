市警二分局邀網紅郭鬼鬼助陣反詐 警推防詐四不

市警二分局邀請知名網紅郭鬼鬼拍攝反詐騙宣導影片。（二分局提供）

記者陳治交／台南報導

市警二分局特別邀請知名網紅郭鬼鬼，與分局現職刑警聯手拍攝反詐騙宣導影片，透過網路社群宣導正確防詐觀念，避免陷入詐騙集團陷阱，提升全民防詐意識。

二分局指出，詐騙集團常利用民眾關心政府補助及現金發放議題，假冒政府機關名義，透過簡訊、電子郵件或社群平台散布不實訊息，誘使民眾點擊連結、填寫個人資料或依指示轉帳，造成財物損失。

對此，宣導影片中特別強調「防詐四不」原則，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。政府不會主動以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，亦不會主動以電話要求民眾至ATM轉帳；凡要求操作ATM、提供金融帳戶或個人資料者，皆極有可能為詐騙行為。

為提升民眾參與度與宣導成效，本次反詐宣導影片推出「刑事小熊抽獎」互動活動，鼓勵民眾觀看影片、分享防詐資訊，透過寓教於樂的方式加深反詐觀念，進而落實防詐行動於日常生活中。