市警二分局邀請英文名師夢露（Aily老師）拍攝反詐宣導影片。（二分局提供）

記者陳治交／台南報導

「假愛情交友詐騙」手法層出不窮，詐騙集團常以甜言蜜語包裝真情，讓受害者一步步陷入陷阱。市警二分局特別邀請英文名師夢露（Aily老師）拍攝宣導影片，以親切自然的方式提醒民眾，網路交友要謹慎，別讓感情成為詐騙的開端。

夢露自幼成長於全英語環境，遠赴美國威斯康辛大學麥迪遜分校攻讀應用英語教育碩士學位。憑藉深厚的學術背景與專業教學經驗，夢露致力推廣語言教育與跨文化溝通，也熱心公益，本次主動響應防詐宣導行動。

廣告 廣告

夢露在影片中指出，許多詐騙集團會假冒外籍人士、專業菁英或單身企業家，透過交友軟體建立情感連結，進而誘導受害者投資虛擬貨幣、匯款或提供個資。她呼籲，「真正的愛不需要金錢試探，面對網路上的甜言蜜語，要用理性保護自己。」

二分局長感謝夢露以影響力投入防詐行列，尤其提醒年輕族群與中壯年單身族提高警覺，凡涉及金錢、投資、借貸等話題，應立即停止聯繫並撥打１６５反詐騙專線查證。