市警局交通大隊前往台南新樓及麻豆新樓醫院舉辦交安宣導

南警交通大隊前往台南新樓及麻豆新樓醫院舉辦交通安全宣導。（警局提供）

記者翁聖權／新營報導

為提升醫療院所員工交通安全意識，降低通勤事故風險，南市警察局交通大隊前往台南新樓醫院及麻豆新樓醫院舉辦交通安全宣導。考量醫護人員輪班制度及上下班時段多元，通勤時常面臨尖峰車流及複雜路況，警方透過實務經驗分享，提醒醫護人員留意行車安全。

交通警察大隊指出，員工通勤事故中，常見風險來自於對交通規則認知不足或因趕時間而忽略安全細節，其中機車族尤須注意「兩段式左轉」規定。警方於宣導中說明，機車行經設有兩段式左轉標誌之路口時，應依規定先直行至待轉區停等，再依號誌完成左轉，切勿直接左轉或斜切車道，以免發生與直行車輛碰撞的危險。

此外，警方也針對「路口轉彎安全」及「禁止鬼切」加強宣導。交大強調，汽、機車於轉彎前務必提早打方向燈，確認前後來車及周邊狀況後再進行轉向，避免臨時變換車道或突然轉彎。「鬼切」行為不僅違反交通規則，更是造成交通事故的高風險因素，尤其在上下班尖峰時段，極易引發追撞或擦撞事故，對自身及其他用路人皆構成威脅。

醫護人員長時間投入照護工作守護市民健康，警方希望透過交通安全宣導，守護醫院員工的通勤安全。