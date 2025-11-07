市警局維持肉品市場秩序 首日拍賣2000頭 1500頭屠宰上市

台南市肉品市場屠宰首日，警三分局預期也將湧入大量載運豬隻車輛，期前啟動安全維護工作。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

為防堵非洲豬瘟，我國豬肉禁宰禁運十五日達成清零目標，於七日迎來解禁，因應台南市肉品市場屠宰首日，警三分局預期也將湧入大量載運豬隻車輛，期前啟動安全維護工作，加強交通疏導及秩序維護，首日拍賣交通順暢、過程平穩。

南市警三分局預期七日起將湧入多輛載運車輛，自零時起超前部署加強現場交通疏導與安全維護工作，中午十二時起拍賣至下午四時，警三分局也動員十五名警力到場，針對拍賣場周邊人流、車流加強巡查與引導，確保交通與拍賣過程順暢。

廣告 廣告

為避免大量豬隻流入市場造成行情崩跌，禁宰解封後，台南肉品市場七日拍賣總量共計兩千頭豬隻，其中一千五百頭豬將於屠宰後進入市場，剩下五百頭則於拍賣後由肉品加工冷凍廠屠宰，視市場價格、供需及調配量能等再進入市場。七日雖有大量豬隻載運車輛前往屠宰，但並未造成壅塞，雖仍不及年節盛況，但也昭示市場對溫體豬肉的需求與期待。

警三分局強調，已與台南肉品市場建立聯繫，將持續掌握市場運作情形，視情況調整警力部署協助，確保屠宰及交易過程安全無虞。