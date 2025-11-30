市警局通譯講習 學員涵括6國

基市警局通譯人才講習，以提升專業知能。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市警局辦理通譯人才講習，結合犯罪預防宣導，學員齊讚真有「譯」套。市警局為強化通譯人才專業知能，提升基隆市涉外案件的通譯品質，於二十九日、三十日兩天，辦理「一一四年度通譯人才講習班」。

課程邀辦案經驗豐富的基隆地檢署主任檢察官陳柏文，講授防詐知識及簡介詐欺與洗錢防制相關法律名詞，並請長期關注及維護外籍人士權益的法扶基金會基隆分會執行秘書吳富凱律師，分享司法制度簡介，用淺顯易懂文字及語言，讓學員在短時間內瞭解法律常識；另外，邀國內知名精神科診所周彥甫醫師，講授通譯心理照護與跨文化敏感度，強化學員心理素質及對不同文化族群的同理心。

廣告 廣告

講習並以分組實戰演練方式，邀集多名司法院特約通譯、駐台外國機構人員等實務工作者擔任講師，協助學員實際演練警詢筆錄的傳譯流程及討論法律專有名詞與詞彙。國立教育廣播電台知名主持人陳玉水，擔任越南語組講師，曾在台灣師範大學課程與教學研究所就讀的陳玉水，具學生、老師、妻子、媽媽、通譯、志工、廣播節目主持人等多重身分，也是新住民在台灣努力生活的表率，透過她的經驗分享，讓學員沉浸於實際通譯氛圍中，也溫暖所有譯者的心。

今年度講習班共有四十五位通譯人員報名參加，學員涵蓋越南、印尼、柬埔寨、泰國、菲律賓及韓國等國籍，除眾多東南亞新住民熱情參與外，尚有數名國內大學教授及講師報名參加。學員私下表示，學員雖然犧牲假日休息時間，但覺得非常值得。能和眾多通譯朋友，齊聚一堂，獲取犯罪預防新知，更是值回票價，經過二天充實課程的洗禮，可謂身心靈收穫滿滿。