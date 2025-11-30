市警局開辦通譯人才講習班

為強化通譯人才專業知能，提升涉外案件的通譯品質，基隆市警察局於11月29日及30日辦理「114年度通譯人才講習班」，計有45位通譯人員報名參加；今年的學員中，除了新住民外，還有多名國內大學教授及講師報名參加。

市警局指出，今年度的課程，特別邀請辦案經驗豐富的基隆地檢署主任檢察官陳柏文講授防詐知識，以及簡介詐欺與洗錢防制相關法律名詞，並邀請長期關注及維護外籍人士權益的法律扶助基金會基隆分會執行秘書吳富凱律師，分享司法制度簡介，用淺顯易懂的文字及語言，讓學員在短時間內了解法律常識；同時，受邀授課的國內知名精神科診所周彥甫醫師，則是講授通譯心理照護與跨文化敏感度，強化學員心理素質及對不同文化族群的同理心。

廣告 廣告

為了增進講習成效，課程也特別規劃分組實戰演練，邀集多名司法院特約通譯、駐台外國機構人員等實務工作者擔任講師，協助學員實際演練警詢筆錄的傳譯流程，以及討論法律專有名詞與詞彙。

市警局表示，這次的講習也辦理外籍人士生活安全與治安座談會，以及犯罪預防宣導，藉由全方位的師資陣容及課程內容，讓學員在輕鬆互動的過程中，了解目前詐欺常見的犯罪手法、家暴及外籍人士居（停）留規定等議題。

市警局指出，今年度參與講習的學員，涵蓋越南、印尼、柬埔寨、泰國、菲律賓及韓國等國籍的新住民朋友，較特別的是，還有多名國內大學教授及講師也報名參加，藉由講習精進通譯專業知能及通譯品質。