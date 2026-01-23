市警局3警官 晉升二線一星

市警局長林信雄為三名晉升人員授階。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

市警局召開局務會報，局長林信雄會前舉行授階及頒獎儀式，勗勉陞職與警政工作績優人員。受階人員是中央警察大學二技及警佐班第三類畢、結業學員，派任市警局偵查員三人，授與二線一星。

台東縣警局偵查佐鍾奇松陞任市警局少年隊偵查員。市警一分局小隊長劉威德陞任刑大偵查員。市警二分局小隊長杜崇勳陞任少年隊偵查員。

林信雄恭喜三位陞職人員自警大畢（結）業，並經一一四年升官等訓練及格，取得警正任官資格。新任偵查員平均從警年資九年，並有六年的刑事資歷，在工作實務上有豐富的經驗，並致贈《卓越管理》一書祝賀勉勵三位同仁在新單位發揮所長，為警察團隊挹注能量。

林信雄並代為轉頒「警政署各機關首長一一四年維護治安工作獎勵金」，感謝四位分局長領導所屬同仁執行維護治安、交通及為民服務工作。接著頒發「一一四年十二月份自辦查緝毒品實施計畫評核」及「一一四年全年度自辦查緝毒品實施計畫評核」獎項，全年度獲獎單位包括分局組：第一分局第一名、第三分局第二名。直屬隊組：刑大偵二隊第一名。分局偵查隊組：第一分局偵查隊第一名、第二分局偵查隊第二名。分駐（派出）所組：第四分局中山派出所第一名、第三分局八堵分駐所第二名、第二分局八斗子分駐所第三名。

去年十二月中旬基隆市發生兩起毒駕肇事致死案，市警局配合警政署查緝這類案件，數量及成效為丙組縣市最高；另外，去年上半年民調顯示，市民對治安面向最重視毒品問題，市警局另訂計畫加強取締。林信雄感謝獲獎單位同仁積極查緝毒品，期望各單位持續努力打擊毒品犯罪。

最後頒發「一一四年十二月份員警好人好事」獎項，目前基隆市老年人口已超過七萬人，預估在二０三一年將達十萬人。林信雄感謝各分局代表受獎人員於執勤時主動救護年長民眾之生命、身體安全，及時施以援助，展現警政服務精神。