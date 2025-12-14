市警一與善團合作贈保暖衣

市警一分局與欣沺團隊合作，發送保暖衣給弱勢族群。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

大陸冷氣團南下，市警一分局與欣沺無毒檸檬團隊合作，將保暖衣發送給轄內弱勢族群，並提醒注意保暖及留意後續氣溫下降，表達關懷慰問之意。

欣沺董事長林松義熱心公益，長期結合警政單位在寒冬期間捐贈保暖衣物及生活物資給弱勢族群、獨居老人及社福機構，善行事蹟遍及全台。

氣象署表示，十三日晚間起大陸冷氣團南下，各地低溫下探十四至十七度，須留意後續降溫及注意保暖。市警一分局即日起把欣沺捐贈的保暖衣，透過忠二路、延平街及南榮路派出所等第一線警察同仁，將保暖衣發送給轄內獨居老人、低收及中低收入戶等弱勢族群，同時提醒須注意保暖及留意後續氣溫下降，表達關懷慰問之意。長者及弱勢家庭收到贈禮時，感謝善心企業及警察同仁的善舉，喜悅與感謝之情溢於言表。

分局長溫基興感謝善心企業長期熱衷公益及回饋社會，藉由這次寒冬送暖發送保暖衣活動，不僅避免發生憾事，更可讓民眾感受到企業與警察的溫暖與愛心。他表示，警政工作除維護治安平穩及確保交通順暢外，急難救助等為民服務也是警察的核心工作理念。