市議員初選版「芯費大戰」開打 韓國瑜、費鴻泰主任許原榮宣布參選北市松信議員

前立委費鴻泰辦公室主任、現任立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。截自許原榮臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨台北市松山信義區市議員初選參選爆炸，立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮上午正式在臉書宣布參選，向松信區市民宣示「費鴻泰磨練、韓國瑜推薦，準備好做最懂您的新力量」。

許原榮發文後，費鴻泰也隨即在臉書分享參選宣言，展現對子弟兵力挺。也因立委徐巧芯主任陳暉也確定將參與同選區市議員初選，複製2023年松信區立委初選費徐之爭的市議員初選版「芯費大戰」也正式開打。

許原榮表示，松山信義是他的家，從成長學習到投入工作從沒離開過；大學畢業後，加入費鴻泰團隊，從議會到國會，磨練學習23年，服務的腳步從基層到中央從未偏廢，也用地方服務經驗來推動重大法案。

廣告 廣告

許原榮說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題，這是松信給他的養分，也讓他十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要「圓融」的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。

許原榮也提到，之後有幸在韓國瑜身邊學習，視野更從台北走到美國華府、日本東京，從松信擴大到全國；韓關注地方建設，時事議題，有行政、立法互動、國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了自己將複雜問題轉化為行動的決斷力與解決問題的方法。

許原榮提到，每每自己騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處大工程，都有自己與大家共同推動建設記憶。自己不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家「最熟悉的自己人」。

許原榮表示，自己已準備好爭取松山信義國民黨議員提名，「圓融處理問題、專業達成目標」。

更多太報報導

楊智伃公車廣告上線、許原榮將投入選戰 藍北市松信議員初選發言人、芯費2.0捉對廝殺

藍直轄市議員提名確定沿用N+1、加權百分百制 政二代條款影響家族交棒

憂「曾獻瑩2.0」 藍市議員初選擬維持新人青年加權百分百有質疑