市議員參選人林哲弘推「10張圖看懂政見」 把旗鼓鹽地方問題說給市民聽懂

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 2026年高雄市議員選戰升溫，旗津、鼓山、鹽埕選區民進黨市議員參選人林哲弘近日推出「10張圖看懂政見」圖文系列，將原本生硬的條列式政見，改以社群圖卡與短貼文呈現，主打「30秒看懂重點」。

林哲弘表示，多數選民沒有時間翻閱厚厚的政見書，但每天都在滑手機；候選人若連要做什麼都講不清楚，就難以取得信任，因此他自製圖卡、規劃天天一則小貼文，盼成為地方選舉觀察的新做法。

▲市議員參選人林哲弘推「10張圖看懂政見。（圖／林哲弘服務處）

自製政見圖文卡、天天一則小貼文 主打「馬路＋網路」雙路並進，讓選民30秒掌握政見重點

系列鎖定選區核心議題：旗津以交通動線與觀光一日路線為主，強調居民生活優先；鼓山聚焦老屋安全、巷弄救護與排水防災；鹽埕主打老商圈振興、品牌與數位共好及青年創業基地；並延伸到長照與社福資源串聯、弱勢家庭支持網，另提出智慧便民服務與「馬路＋網路」雙路並進的溝通模式。

基層服務人員指出，相較傳統僅照片加口號的文宣，圖文卡至少讓選民一眼掌握「他要解決什麼問題」。林哲弘也強調，圖卡不是為了好看，而是把政見變成可被檢驗的工作清單，後續將以專文、影音與實地訪查補足細節，回應市民提問。