市議員將提名32席 何欣純拜會黨部展現團結

民進黨台中市長提名參選人何欣純（右二）今晚拜會市黨部，除了展現母雞帶小雞精神外，更象徵綠營團結一條心的氛圍。（立委何欣純提供）

民進黨台中市黨部19日晚間召開執評委會，會中決議2026市議員建議提名32席，民進黨台中市長提名參選人何欣純於同時間拜會黨部，除了展現母雞帶小雞精神外，更象徵綠營團結一條心的氛圍。

何欣純表示，上月22日賴清德主席正式提名徵召參選市長後，第一時間就向黨部、議員表達要登門請益，了解台中民意真正需求，盼以「接地氣」的精神，走向民意主流、回應市民心聲。

何欣純說，市議會民進黨黨團早已一致主張台中市政府應普發現金5萬元，而再次以企業公司比喻台中市府，市民當然就是公司的股東，如果公司能賺錢，股東就可分享成果；同時承諾未來若當選，老人健保補助政策不僅會延續，還會做得更好，每一項社會福利都是市民的權益，讓台中長輩大小都更安心、更有保障。

關於監察院公布新光三越爆炸案調查報告，指出地方政府仍有多項責任待釐清。何欣純直言，市府連最基本的數字、資料都說不清楚，才會一再讓事件拖延，市長應主動承擔責任，而非等到監察院提醒、揭露後才有所作為。

何欣純最後分享說，12月27日至12月28日將辦理為期兩天一夜的「台中青純力培力營」，歡迎大專院校學生、社會青年新鮮人與公民團體夥伴踴躍報名，期盼透過營隊，為大台中提出更好的政策解方，打造台中欣欣向榮的未來。

