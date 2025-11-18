市議員施偉政盼市府建立工地鄰損基金規範

市議員施偉政要求市府對鄰損基金建立規範，對於鄰近房屋屋主，予以保障。（記者鄭紫薇翻攝）

市議員施偉政在昨（18）日上午市政總質詢時，對近期發生在中山一路建築工地施工造成鄰損事件，詢問市府是否有相關爭議調解方式以及要求建商設置鄰損基金的辦法？市長謝國樑表示，將比照台北市府的辦法進行討論。

施偉政以近期頗受地方爭議的虎仔山聯外道路為例，中山一路建築工地與鄰屋僅相距50公分，開挖深度17公尺造成鄰居屋損，如虎仔山聯外道路需植樁28公尺，卻只距離基隆第一景及麗寶大觀社區2公尺，如何不令人擔憂？建商是否有將該方案進行完整的安全評估？

施偉政指出，現行的基隆市建築爭議事件處理作業程序最新的頒布日為民國100年，該條例完全沒有針對建商設置鄰損基金有任何硬性規範，也沒有罰則，對於鄰近房屋屋主，可說是毫無保障。臺北市的作法會要求起造人自行向市府申報對周遭做調查，損鄰一旦啟動，北市府會馬上介入要求停工，也要求建商做跟現況相輔的申報並設立罰則。基隆市沒有罰則規定，從民國100年至今都沒有調整，市長要推都更未來案子肯定會更多。

施偉政提醒市府，基隆市有許多房屋已超過50年以上，已符合中央危老都更條例申請條件，市政府在加速進行都市更新的同時，也應儘速改善本市建築爭議處理相關條例，以避免未來本市建築工地開挖時，讓周遭居民人心惶惶。

市都發處表示，鄰損基金一直都有，但市無罰則，可利用這次機會把過去沒有的機制予以補強。目前對於議員所提也會要求廠商提出完整的鑑定報告，經過第三方才會同意復工，至於罰則可多一個約束限制，讓廠商施工時必須更加小心。

【記者鄭紫薇／基隆報導】基隆市西岸從外木山到大武崙沿海長期以來都有身穿潛水裝的人，在夜間下海抓魚，此舉已影響當地的漁民漁獲量及營收。市議員施偉政建請市府早日訂定屬於基隆市的沿海保育方案，維護漁民的權益。

施偉政指出，基隆市西岸漁民日漸減少，很大的原因是協和發電廠讓西岸漁獲量變少，漁民也很辛苦在維持。最近有漁民反應外木山在夜間，只要到捕漁季就會發現在夜間有很多的潛水員從外木山到大武崙沿岸自行下海抓魚。

他強調，漁船夜間在海上捕魚，船下的螺旋槳會掃到潛水員或是他們攜帶的魚網和捕魚工具，認真講起來，潛水人員非死即傷。這樣的損失算誰的？又該如何解決？潛水活動一般都是在白天，能見度高，大家下水是要看漁，若是晚上下水風險更大。會下水抓漁應該是業餘的行為，他不鼓勵並要求如市產發處、警察局和海巡等單位加強巡邏，不要有潛水員在夜間下水抓魚，以免影響漁民漁獲和營收。

市產發處長蔡馥嚀表示，外木山以前有管制不能捕漁，後來被交通部刪除，目前沒有規範，但是保育類不能捕撈；另依市府規定夜間是不能捕撈的。