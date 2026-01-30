市議員楊中成與民眾共享白蘿蔔粥品

記者張淑娟／永康報導

永康曾是白蘿蔔（好彩頭）的故鄉，台南市議員楊中成獲永康西勢種植白蘿蔔的好友陳肇明贈一大車的白蘿蔔，三十日一早就由數十名志工熬煮出二千餘碗的蘿蔔粥與民眾結善緣。楊中成表示，多年來也一直分享在地農作物煮成的粥品，與大家共享。

三十日上午在永康區大灣三街可看見大排長龍的盛況，楊中成全家三代與數十名志工們一早就開始忙碌煮著素食粥品，裡頭有在地的白蘿蔔，加上芹菜、紅蘿蔔等多項蔬食，香氣四溢的粥品，全部要分享到場的每一名民眾。楊中成表示，此時節正是白蘿蔔豐收的季節，種植白蘿蔔的好朋友陳肇明通知他去採收，所以運載了好幾車的白蘿蔔回來分送給大家。

市議員楊中成全家動員，以粥品廣結善緣。（記者張淑娟攝）

楊中成也指出，以往高麗菜豐收時也會煮成高麗菜粥品與大家共享，而今年白蘿蔔大豐收，因此除了分送給民眾外，部分就構思著煮成粥品與大家廣結善緣，且不分對象，只要來到現場每人就可分得兩碗白蘿蔔粥品，若有預訂也會一起送出，希望讓大家都吃到永康土地所種出來的好物。

由於粥品香氣四溢，途經的民眾也都一一停下腳步，排成長龍，有秩序的等著領取粥品，楊中成則在現場一一分送粥品給大家，也提前祝福大家新年快樂，民眾也回以感謝，並肯定楊中成為民喉舌的辛苦。