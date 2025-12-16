市議員洪森永建議 活化閒置市有地

針對安樂區閒置的市有土地，基隆市議員洪森永認為與其閒置不用致雜草叢生，呼籲市政府應積極活化，回應地方長期關心的停車空間不足及公共設施匱乏問題，透過整體規劃，提升居民生活品質與公共服務量能。

市議員洪森永指出，安樂區人口密集，但公共建設長期不足，市府應善用現有市有土地，其中位於武聖街的市場用地，建議規劃為多功能活動中心，結合社區所需多元設施，打造兼具休閒、教育與社福功能的公共空間。未來可納入圖書館、體能館（如羽球場、桌球室）、祖孫親子館、室內兒童樂園、媽媽教室，以及日間老人照顧中心等設施，讓不同年齡層的市民都能共享資源，強化社區凝聚力。

針對安樂國小周邊停車問題，洪森永也建議，市府可評估於校內運動操場下方興建一至二層停車場，上方屋頂維持原有運動操場功能，在不影響教學與學生活動前提下，增加停車位數量，有效紓解周邊違停與交通壓力，達成教育與交通並重的目標。

市長謝國樑回應表示，市府高度重視安樂區建設需求，並強調若財源許可，安樂國小興建停車場將列為市府最優先推動的建設項目之一，未來也會責成相關單位進行可行性評估與整體規劃，務求兼顧安全、功能與地方需求。

洪森永也提出，位於定國街的市府閒置土地，可規劃興建安樂區親子活動公園，提供安全、友善的戶外休憩空間，服務範圍涵蓋西定、西華、西榮、新建、西川、定國、定邦及樂一等里，讓更多里民受惠。

市府表示，對於活化市有土地及改善安樂區公共設施的建議，將納入整體都市發展與財務評估中審慎研議，期盼透過完善規劃，逐步回應地方期待，打造更宜居的安樂生活圈。