市議員陳成添交棒 盧秀燕子弟吳宗學接棒北屯

擔任市議員二十年的陳成添力挺年輕世代吳宗學。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

國民黨市議員陳成添今年甫當選台中市地區農會第二十屆理事長，旋即公開表示將機會留給年輕人發揮，全力協助年輕世代吳宗學，投入北屯區市議員選舉，傳承服務與延續地方建設。

陳成添市議員從基層里長起家，憑藉著服務的熱忱累積了紮實的選民實力並獲得三屆里長、五屆市議員的肯定。在市議員的任內，北屯區突破三十萬人口的大關，成為台中市重要的人口移入區。陳成添除了積極推動捷運綠線延伸、道路拓寬、增設公園、學校等公共設施，更關心身心障礙、兒童教育、閱讀等軟性議題，為北屯區的發展打下穩固的基礎。

廣告 廣告

陳成添說：「在宗學身上，我看到與我一樣對於服務的熱情，更重要的是他懂地方的需要！」與陳成添議員一樣，服務市民也是吳宗學十年來持續努力的目標與動力。三十三歲的吳宗學，畢業於彰化師範大學研究所。退伍後即投入公共事務，加入當時立法委員盧秀燕的服務團隊。憑著心中服務鄰里的一腔熱血，紮實地從實習秘書做起，從了解民眾需求做服務開始到爭取在地重大建設，一步一腳印的累積豐富的經驗。

吳宗學在台中市政府運動局服務的七年，參與國民暨兒童運動中心、台中巨蛋、等多項重大體育建設，並推動全民運動及運動員獎勵制度，讓台中市成為全國體育發展中矚目的存在。吳宗學歷經立法院國會助理、市府幕僚，具備完整的實務歷練並且熟悉北屯在地民意，是最適合為北屯發聲的新戰力。

吳宗學表示：「十年來，看著北屯從地方型城市逐步成為台中人口移入最多的區域，我深刻體會城市進步，需要傾聽民意、務實推動。我希望成為能真正反映民意、推動建設的橋樑。」他感謝盧秀燕市長一路以來的提攜與指導，更感謝陳成添議員願意傳承、支持青年接班。未來將以十年在地方、國會、市政的歷練為基礎，秉持務實、誠懇、專業的精神，繼續深耕北屯、傾聽鄉親的聲音，爭取更完善的建設與福利。