市議員陳雅惠籲市府加速推廣CPR 讓台中成為真正安全的城市

市議員陳雅惠要求市府必須加速普及急救教育。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

當民眾突發心跳停止（OHCA），每延誤一分鐘急救，存活率就下降百分之七至十。民進黨市議員陳雅惠強調，救護車再快，也比不上身旁第一位敢救、會救的人。全民具備CPR與AED技能，才是守住台中每一條生命的真正安全網，市府必須加速普及急救教育。

陳雅惠表示，日前台中建國市場一名民眾倒地OHCA，由攤商與護理師接力CPR成功救回生命。陳雅惠指出，台中每年約兩千件OHCA，急救成功率雖由110年的百分之三十二點八七提升至近四成，等同多救回上百個家庭，但救命不能靠運氣，「不是每次都有貴人在場」。

八日於市議會質詢中，陳雅惠要求市府官員舉手示範「誰學過CPR」，現場一片靜默。她直言，即使法令保障施救者不負責任，但連公部門都沒練過，如何期待市民敢救？陳雅惠建議，市府應把傳統市場、夜市列為急救教育重點，消防局與衛生局定期進場教學；里長與里幹事必須具備CPR加AED技能，培養社區急救種子；並建置社區急救地圖，整合AED與急救志工資訊，確保民眾在黃金五分鐘內迅速獲得救援。

衛生局長曾梓展回應，目前市府已透過「韌性計畫」向中央爭取經費，兩年內宣導CPR加AED累積超過八萬人次，也已訓練近六百位AED管理員，並與消防局合作推廣急救教育。他表示，市府將持續精進「聽見AED」平台運作，並強化跨局處合作，希望讓更多市民敢救、會救，真正提升台中城市安全。