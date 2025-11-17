市議員點名接手營運桃園市區公車 桃捷這樣說
桃園捷運機場線迄今已營運近9年，綠線亦將於115年底逐步通車，隨著捷運建設持續推動，未來路網成形後將大幅提升整體公共運輸效益，而如何加強桃園公車服務，已成為提升市民旅運品質的重要課題。
桃園市議員凌濤今（17）日於市政總質詢就指出，桃園客運的營運問題已經成為桃園市民的痛，桃客問題甚至成為部分市民不願留在桃園的理由。此外，他也提出具體方案，由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務。他表示，桃捷未來新增站點腹地充足，可同步建置客運設施，並在捷運尚未全線通車前先健全公車路網，培養通勤習慣，真正解決市民交通痛點。
針對凌濤建議由桃園捷運公司接手營運市區公車的可行性，桃捷公司表示，目前是以軌道運輸為主要營運範疇，若要擴大至公車業務，需具備公車場站、營運路線、車輛設備及充足資金等四大基本條件。若未來在市府政策支持下，相關條件能逐步完善建置，桃捷公司將本著過往軌道營運經驗， 全力配合市府政策，投入市區公車營運。
