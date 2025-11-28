市議員「藍白合」幫白營站台？蔣萬安回應了

▲被問是否幫民眾黨議員候選人站台，台北市長蔣萬安說，要請教後方身兼國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週三（19日）進行會面，2026選戰是否藍白合引發關注。國民黨籍的台北市長蔣萬安今（28）日在議會被問到藍白合是否會幫民眾黨市議員候選人站台，蔣萬安笑回，「可能要請教我後方台上這位」，身兼國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽則是忍不住笑了出來。

戴錫欽6日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談及2026選舉時表示，目前在台北市長選舉的部分，會與民眾黨做好溝通，主持人問「藍白合」有譜，但有可能附帶條件是蔣萬安要幫民眾黨議員人選站台？戴錫欽說「當然可以啊」。至於國民黨議員抗議的話，該怎麼辦？戴錫欽表示，這就是主委要協調的事。

蔣萬安今日下午赴議會市政總質詢，無黨籍市議員徐立信質詢時問說，黨部主委戴錫欽說不排除幫民眾黨議員站台，詢問蔣萬安會去幫民眾黨議員候選人站台嗎？蔣萬安笑著回應說，「議員可能要請教我後方台上這位」。戴錫欽聽到則是忍不住笑了出來。

徐立信接續問，如果主委說可以去，你就去了，是這樣嗎？蔣萬安回應說，基本上離選舉還有一段時間，第二方面政黨之間還是要溝通、協調。

議員又問，如果去幫民眾黨議員站台，是全部都去，還是全部都不去，蔣萬安又轉頭向戴錫欽說，「這可能真的要請教....」這可能真的要政黨之間來協調。

蔣萬安也說，「如果議員邀請我，我也願意。」

