市議會新會期 黃敏儀獲任規章委員會臨時主席
紐約市議會展開新一屆會期，新任市議長梅寧(Julie Menin)於7日舉行的2026年市議會章程會議(Charter Meeting)中，宣布指派皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)，出任「規章、特權與選舉委員會」(Committee on Rules, Privileges, and Elections)臨時主席，負責主持新會期初期的重要組織工作。
規章、特權與選舉委員會是市議會內部運作的核心委員會之一，主要負責監督議會內部規則、委員會運作方式及議事程序，包括會議流程、表決規範與議員行為準則，確保市議會運作制度清楚、公正且具透明度。
在黃敏儀擔任臨時主席期間，委員會的首要任務將是於15日召開聽證會，審議並推動新一屆市議會各常設委員會的人事分配。相關安排被視為新會期的重要起點，將影響未來數年市議會的立法節奏與政策走向。
市議長梅寧此次公布的多項人事任命，也象徵市議會正式進入新立法階段，為未來的政策討論與監督工作建立制度架構。
黃敏儀在聲明中表示，感謝市議長的信任，讓她有機會擔任此一重要職務。她指出，良好的市政治理必須建立在明確規則與公平程序之上，而規章、特權與選舉委員會正是維繫市議會制度運作的關鍵。她也表示，期待與同僚合作，盡速完成委員會分配，讓市議會能順利展開新會期，回應紐約市民的期待。
更多世界日報報導
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 177
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 125
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 170
美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動
該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás M...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 18
只想選舉不想施政 賴清德才真正「浪費時間」
賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 77
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 19 小時前 ・ 21
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 12
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 8
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 8
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台東成人肺炎鏈球菌疫苗升級 15日起1劑即可完成接種
民國115年公費疫苗新政策上路，成人公費肺炎鏈球菌疫苗將自15日起升級，僅需接種1劑。台東縣衛生局提醒，近期氣溫變化大、流感與呼吸道疾病進入高峰期，符合資格的民眾可攜帶健保卡與相關證件，就近到各鄉鎮衛生所或合約醫療院所接種，多一層保護。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃誠實豆沙包？ 美眾院議長反對武力奪格陵蘭｜#鏡新聞
白宮新聞秘書李威特在美東時間6號表示，美國總統川普，已經多次明確表示，獲取格陵蘭，是美國的國家安全優先事項。不過，共和黨籍眾議院議長強生不小心吃了誠實豆沙包，他在被媒體追問時表示，他認為，並不適合「使用武力奪取領土」。有中國專家認為，這件事敲響了歐洲國家的警鐘，警告歐洲，得團結一心。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
新北流感疫苗擴及40歲 衛生局籲左流右新防疫即起接種
（記者陳志仁／新北報導）配合秋冬防疫政策，全國自114年11月1日起提供50歲以上民眾接種流感疫苗，新北市為照 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織
美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。 白宮並未具體說明退出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
總預算案優先於彈劾總統？民進黨曝66.9%人認同 籲藍白「不要裝睡叫不醒」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度總預算案遲未付委審查，民進黨今（8）日指出，多項重大政策將被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，已嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
劉世芳遭列台獨頑固分子 王世堅嗆不是這樣喔：我也可列十大罪惡分子
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中國國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，還把我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言依法終身究責。對此，綠委王世堅回嗆，台灣並未做什麼事情侵犯到中共，「一邊一國，公媽隨人祀，希望中方可壓抑、收斂其武統派與好戰分子，別再公布這些有的沒有的名單，那否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十大中共好戰罪惡分子，可以這樣子嗎？」今日下午1時30分，民進黨召開中執會，身為中常委的王世堅親自出席，並於會前短暫接受媒體聯訪。針對「台獨頑固份子」名單列入劉世芳跟鄭英耀一事，王世堅表示，「我覺得這實在太無聊了啦，他們可以把我們列為什麼台獨首惡分子，那我們也列他們的十大首惡不是嗎？既然大家彼此要這麼敵視的話，我們也可以主張中共那些好戰派的十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？」王世堅說，今天又有16架共機繞台，台灣也能把他們列為首惡分子，不是這樣嗎？這已經到荒唐且無聊的地步，如果彼此之間要這麼敵視、仇視的話，那什麼也不用談了嘛！他反問，但中國14億全體人民同意嗎？中方一而再、再而三，單方面把他們所不喜歡的台灣政治領袖，列為十大台獨首惡等，不但是執政黨，也是大多數熱愛自由民主制度的台灣人民所沒辦法接受的。王世堅不滿地批評，「我們台灣有怎麼樣嗎？有做什麼去侵犯到他們中共嗎？沒有嘛！『一邊一國，公媽隨人祀』，他信仰他們的共產主義，我們就信仰我們的自由民主制度，我再次強調，我們昨天是敵人，明天不曉得，但是今天我們可以交流嘛」。他強調，兩岸之間距離這麼近，我們可以互通有無，在經濟、文化上面交流，但這些交流的前提，是要建立在大家互相保持友好的氛圍之下；如果一天到晚把誰誰誰列為首要他們要獵殺的人，「哪天啊，我們也可以列出一長串囉，這就不對了嘛！」王世堅感嘆，如果雙方敵視、仇視，中國宣布該怎麼樣就怎麼樣，但由於彼此都應該要擁有自衛權，台灣當然要有自己的國防，但我國國防從未侵門踏戶，軍機、軍艦去環繞他們的領海範圍，也沒有做任何侵擾的動作；反而是中共一而再、再而三，用這樣近乎挑釁、羞辱的方式在對待台灣，這不是2300萬人民所能夠接受的。王世堅砲轟，中共的做法說一套做一套，前一陣子才說要跟台灣和平統一，我國一沒有回應就馬上翻臉，就要武統台灣、列出十大台獨首惡。他喊話，「中共自己要想清楚，每句話背後都有神明，也都會有每一位人民，包括中共14億人民、台灣2300萬人民，甚至全世界都會在看，看你講這樣子的話有沒有誠意、是不是真的，你講話要有信用，不是嗎？」中共才在說希望跟台灣談和平統一之際，王世堅強調，即便我國反對統一，但仍希望和平，至少同意和平兩個字；至於統一，也要看定義是什麼，如果說是同文同種、同宗教、同血緣，台灣人都不否認；但制度、政治信仰互有不同，就應該彼此尊重、求同存異，「把相同的地方大家一起來發揚光大，把不一樣的地方，藉由城市、文化、經濟交流互相切磋，他們也可以向我們學習；中國也不是一無是處，有很強的建設、很先進的地方」。他認為，中共內部可能有少數武統派、強硬分子要藉機鬧事，但相信這也不是大多數14億中國人所願意的，打起仗來不是說大的（國家）就一定贏，不是這樣喔，那這樣難道是打架小個子永遠被欺負囉？因為總是走到那一步說是要用武力的話，「我們當然也會有很大的損失，但相對中共也要付出非常大的代價，這是對的嗎？」王世堅說，中共刻意塑造兵凶戰危的氣氛，已擴散到世界各地，倘若哪一天真的擦槍走火，恐怕可能不是台灣跟中共之間的戰鬥而已，可能會波及到整個亞洲甚至全世界也說不定，這都是不好的啦，希望中共的當權者可以壓制、收斂一下他們的武統派與好戰分子，不要再去發表這些無意義的談話。他重申，中共70幾年以來，沒一天統治過台灣，我國也沒一天統治過中國，更從沒想過要反攻，倒是中方一直喊武統，希望他們也能夠壓抑一下他們的好戰分子，台灣從來、絕不挑釁，而且台灣人愛好和平、好客且有著很厚道的民族性，希望放下不同的意見，不要再公布這些有的沒有的名單，「那否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十大中共好戰罪惡分子，可以這樣子嗎？」原文出處：快新聞／劉世芳遭列台獨頑固分子 王世堅嗆不是這樣喔：我也可列十大罪惡分子 更多民視新聞報導國台辦擴大台獨名單 劉世芳.鄭英耀兩部長入列中國蠻橫點名！劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 梁文傑回應了國台辦又來！嗆「這3人」台獨頑固分子、將依法懲戒 陸委會反擊了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1