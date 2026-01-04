市議會調查：新系統與重複申請 拖慢紐約糧食券核發

近年來，紐約市在處理糧食券申請時，出現創紀錄的長期等候，數以千計的居民甚至須等待數月才能獲得應有援助。(美聯社)

近年來，紐約市在處理糧食券(SNAP)申請時，出現創紀錄的長期等候，數以千計的居民甚至須等待數月才能獲得應有援助。市議會近期展開調查，發現申請系統軟體問題和重複申請是罪魁禍首。市府官員表示，此前的嚴重延誤現已大致緩解。

市議會監督與調查委員會上月發布報告，聚焦由市人力資源局(Human Resources Administration，HRA)營運的福利中心。報告指出，這些中心整體運作順暢，但新導入的軟體系統經常造成流程瓶頸，導致等候時間拉長。報告同時發現，部分申請人會在線上重複提交補助申請，有時是為了修改資料，但卻加劇了既有的積壓案件。

市人力資源局官員表示，機構一直在持續改善流程，但強調等候時間過長的主因是申請人數暴增。目前全市依賴現金補助的民眾超過60萬人，為2000年以來最高水準。市府提供AccessHRA線上平台幫助申請補助，超過九成申請人選擇線上申辦，但糧食券申請者中很大一部分為不會使用網路的長者，多仰賴線下服務。

依聯邦與州法律規定，現金補助與糧食券申請須在30天內完成處理，但市府多數案例中都未能達標。2023與2024財年，按時處理的現金補助申請不到一半；糧食券方面，2023財年僅40%準時完成，2024財年則提升至65%。

市府最新數據指出，目前多數糧食券與現金補助申請已能在期限內完成。但市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)表示，其辦公室常常收到選民反映，官僚延誤造成的糧食券短缺，讓他們難以養家餬口、負擔基本生活所需。

除了申請延宕，盜刷也是糧食券的一大問題。民主黨第65選區B部分社區領袖王鏑曾表示，許多SNAP受惠者向他反映，每月資金入帳後，短短數小時內帳上金額即被盜領，交易紀錄甚至清楚顯示消費地點與時間。

