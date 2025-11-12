市議會通過新壽解約 輝達下週將拜會北市府
[NOWnews今日新聞] 在新壽同意「合意解約」後，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。北市議會今（12）日通過審查與新壽解約案，台北市副市長李四川透露，輝達預定下周派員拜訪台北市長蔣萬安，屆時將詢問輝達後續規畫。
北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今天在市議會大會舉行討論。議長戴錫欽也邀請李四川到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額的由來。李四川會前受訪時坦言，「如果發生在T17、T18確實三年多新壽花的成本，我們還是要認。」
依據報告，北市府與新壽解約金共44億3406萬4085元，包含新壽已繳納權利金、地租、行政規費等近34.5億餘元；另外，新壽已支付顧問及工程成本6.1億餘元，2項資金成本近3.7億餘元。依規定需動支「台北市實施平均地權基金」，並送市議會備查。全案獲得藍綠白一致支持。
蔣萬安今日上午受訪時表示，感謝議會將案子排入議程審議，若一切順利，本週內即可與新壽正式簽署終止合約；市府與輝達已保持密切溝通，後續將全力加速都市計畫書審查及建築設計流程。蔣萬安強調，原本預計明年中完成地上權簽約，如今將目標提前，盼能「在農曆年前完成土地移轉，讓輝達正式落腳北士科」。
李四川會後受訪表示，輝達預定下個星期會派員拜訪蔣萬安，屆時市府將詢問輝達後續規畫。
