市醫啟動社區外展聯合評估 守護偏鄉0至6歲黃金療育期

台南市立醫院為提升早期療育服務的可近性，今年五月正式推出「兒童發展聯合評估」後，已在五個多月內協助四十名疑似發展遲緩兒童完成評估，近期更走入關廟區實施外展服務，把專業團隊直接帶進社區，減輕偏鄉家庭長途奔波的壓力，讓孩子在最關鍵的0至六歲期間獲得及時支持。

院方指出，台南幅員廣大，部分家庭因交通、請假、照顧負擔等因素而延遲申請聯合評估。為縮短障礙、提高服務可近性，醫院特別由復健科、小兒科、物理治療、職能治療、語言治療、臨床心理與社工等專業共同組隊深入社區，依孩子個別需求進行醫療與發展能力測試，並同步提供家長衛教與居家訓練建議。

台南市立醫院表示，「發展遲緩」牽涉認知、語言、動作、社會情緒等多項能力，而0至六歲是腦部可塑性最強的黃金期。若能及早介入，不僅能改善孩子的學習表現與生活適應，也能降低家庭未來在醫療、特教上的負擔。院方也觀察到，在接受完整評估與說明後，許多家長更能理解孩子的發展需求並落實訓練，對早療推動是極大的助力。未來將持續擴大社區外展評估，讓每一位需要協助的孩子都能在最適當的時間獲得最佳支持。若家長發現孩子在語言表達、動作發展或互動能力上較同齡明顯落後，建議儘早進行專業評估，為孩子爭取關鍵成長契機。