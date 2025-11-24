市長之爭！劉和然嗆蘇巧慧：黨意不能凌駕新北市民權益

（記者陳志仁／新北報導）民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧角逐2026新北市長，但國民黨人選遲未明朗，加上藍白兩黨主席近期會面後稱，希望在明年3月前完成各縣市整合，藍白是否在新北合作成為政壇關注焦點；有意爭取藍營提名的新北市副市長劉和然強調，「要來新北市服務的人，一定要了解新北！」

圖／劉和然點名蘇巧慧，應將新北市民利益擺在首位，「新北的權益與黨意之間，希望蘇委員的黨意不要高過新北市民的權益。（新北市政府提供）

劉和然指出，選戰需要按照節奏推進，時機成熟自然會作出決定，新北市幅員遼闊、人口最多，是台灣的縮影，未來要投入新北市政的人，第一步必須對新北充分理解，「不了解新北，銜接市政勢必出現空窗期」；他強調，基層的每一個工作，都要實際的去參與，真正體驗過才能了解這個城市的需求。

談及近期備受討論的財政收支劃分法修法（財劃法），劉和然認為，未來的新北市長必須全力爭取城市權益，批評院版內容在開會當天才提出資料，而且欠缺完整試算，引發不小質疑；財劃法修法的核心應是「公平」與「透明」，中央在分配地方的財源時，應避免因人設事或因縣市屬性而出現差別的待遇。

劉和然說，新北人口最多，但人均預算長年偏低，中央在垂直財源分配上應更重視新北需求，呼籲新北12位立委都應不分黨派的共同捍衛市民權益；更點名蘇巧慧既然要角逐新北市長，更應在立法院表決財劃法時，將新北市民利益擺在首位，「新北的權益與黨意之間，希望蘇委員的黨意不要高過新北市民的權益。

