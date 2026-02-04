市長也來買書！蔣萬安現身台北國際書展 「寫臺北」書獎揭曉

（記者石耀宇／臺北報導）2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿一館展出，臺北市文化局今（4）日於書展主題廣場盛大舉辦首屆「寫臺北」年度書獎頒獎典禮，暨《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》新書發表會。臺北市長蔣萬安親自蒞臨頒獎，隨後參觀書展並現場購書，以實際行動支持國內出版產業及作家，盛情邀約市民一同沈浸於書香氣息中。

圖／臺北市長蔣萬安(右)、文化局長蔡詩萍(左)參觀書展攤位，與聯經出版代表合影。（記者 石耀宇 攝）

首屆「寫臺北」年度書獎日前公布由舒國治《我與吃飯》（有鹿文化）奪得年度大獎。典禮上，蔣萬安市長親自頒發獎金新臺幣50萬元予作者舒國治、10萬元予有鹿文化，並致贈獎狀及獎座。評審團高度評價本屆作品，認為無論是歷史縱深或當代觀察，皆展現了出版界回應城市的豐沛能量，呈現出臺北立體而豐富的面貌。

蔣萬安致詞時表示，很榮幸市府能擔任書展協辦單位並提供行政奧援。他感謝書展基金會長期耕耘，帶動國內出版前行，並促成了「寫臺北」年度書獎的誕生。蔣市長強調，感謝評審團隊建立清楚的價值標準，期許該獎項能比肩國際書展，成為臺北市年度重要文化盛事，為城市書寫搭建被閱讀與討論的平台。

圖／臺北市長蔣萬安(右)與文化局長蔡詩萍共同發表新書《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》。（記者 石耀宇 攝）

今日文化局同步亮相的《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》，則是「臺北文化小旅行」計畫的深度紀錄。書中收錄100處具精神底蘊的文化點，並精選48處以主題式分類介紹。蔣萬安分享該書核心精神「WALK INTO」——意即走進城市深處、靜心感受。他指出，文化場域往往藏於日常動線中，期盼本書能成為市民的「城市呼吸指南」，在忙碌時提供一處暫時藏身、重整心情的角落。

典禮結束後，蔣萬安市長與文化局長蔡詩萍在台北書展基金會執行長涂文貞全程陪同下，參觀泰國主題館、聯經出版、大塊文化、時報出版、城邦文化及童書主題館等多個展位，並向大眾推廣好書。

圖／臺北市長蔣萬安(左)參觀泰國主題館。（記者 石耀宇 攝）

