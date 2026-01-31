市長任內最後一次三鳳中街發紅包 陳其邁：這裡是我的家

陳其邁市長任內最後一次到三鳳中街發過年紅包，他說從擔任立委就開始來發紅包，這不會是最後一年。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長陳其邁任內今(31)日最後一次到三鳳中街發過年紅包，他有感而發表示，從擔任立委開始都會來發紅包，這不會是最後一年。被問到昨天立法院這會期總預算又卡關，他認為杯葛國家總預算就是杯葛建設，就是讓很多攸關人民的長照等重要事項受阻，很不應該。

陳其邁說，不管擔任任何職務的工作，都會來發紅包，而且他跟李昆澤，過去立委選區就是三民區，所以從民國84年到現在，應該30年幾乎常常來這邊，所以三鳳中街是他的家。

今天一早就有很多民眾排隊要領小紅包，陳其邁表示，運氣好的才能夠拿到，因為數量還是有限，不過學校都會發給高雄市籍的小朋友，阿公阿嬤可以不用來排隊；如果大朋友喜歡的話，真的還是要麻煩大家排隊，原則上排隊一定領得到，過年到各廟宇去走春，也會在這些地點發放紅包。

昨天立法院本會期總預算又卡關，他也向柯志恩溫情喊話指出，總預算攸關國家民生，有非常多福國利民跟各地方的重大建設，如果對預算有意見，應該在審查的時候來表達，不要說總預算就杯葛，或者是連審查的機會都沒有，找很多奇奇怪怪的理由，其實選民都很清楚，這個都是在杯葛，而杯葛國家的總預算就是杯葛建設，就是讓很多攸關人民的像長照等重要的生活息息相關的事項受阻，他覺得很不應該。

