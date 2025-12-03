市長任期最後一年會在哪？陳其邁：做好做滿到最後一天

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃紹庭今質詢再次追問市長陳其邁，任內最後一年會在哪裡？陳其邁答詢說「我的答案依然是做好做滿到最後一天」。

黃紹庭指出，前高雄市長謝長廷任內於2005年2月擔任行政院長、前市長陳菊於2018年4月擔任總統府秘書長，「剩下最後1年任期的市長陳其邁呢？」

陳其邁答詢重申，這問題黃議員問過很多次，他的答案一樣是做好做滿、到任期最後一天，這是他的工作。

黃紹庭肯定陳其邁說法，認為人要有始有終、有信用，這是對市民負責任的態度，並進一步詢問陳其邁對任內感到最亮眼的政績？

廣告 廣告

陳其邁說，能吸引高科技廠商到高雄投資，例如台積電5座兩奈米廠，讓高雄成為半導體先進製程產數最多的城市。

黃紹庭則補充，除了產業轉型，應該還有高鐵延伸到高雄車站、國際級歌手唱紅高雄等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

經營粉專「宣揚武統」！ 中配錢麗昨遭廢止「依親居留」 不能用健保、工作

美日聯手24次「台灣有事」兵推 日媒爆：中國只有2種狀況獲勝

才來4個月爽領1萬還嗆網友 四川中配道歉......反讓鄉民更怒了！

中國拒認舊金山和約 台灣學生驚呼：馬關條約被強制續約

