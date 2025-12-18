市長候選人停車場「激戰」少年！遭判刑高喊司法暴力

一名市長候選人被抓到逛戀童論壇，還約出少年發生關係。（示意圖／Pixabay）





法國馬賽環保主義政黨「生態正義者-歐洲生態綠黨」前領袖，也是備受看好的法國2026市長選舉挑戰者哈桑·哈穆（Hassen Hamou）當地時間週二因為「腐蝕未成年人罪」被判15個月有期徒刑緩刑，並被禁止從事任何可能涉及接觸未成年人的職務3年，更將被列入性犯罪者司法檔案20年。哈桑知悉裁決後立刻表示會上訴，指控司法對他「施加暴力」。

根據《巴黎人》報導，哈桑今年10月就已經被被綠黨出於預防性的停職。在法院裁決出爐後，綠黨當即發出新聞稿表示，哈桑已經不再是綠黨的一員。除了遭到政黨除名，哈桑還被勒令付出800歐元（約新台幣3萬元）的賠償金。

哈桑16日在個人X上表示，他將提出上訴，並強烈重申他的清白，譴責司法系統對他施加的製度暴力。他也預告他將要逐條推翻司法的論證，證明此案的指控毫無依據。他也透露下一步要與律師提出上訴，爭取法院判決完全無罪。

哈桑被指控曾與一名16歲青少年在被已經被封的違法戀童論壇「CoCo」上交流，並在2023年6月在停車場與少年發生關係，並且與哈桑在CoCo上交流的青少年在個人檔案上明確寫明自己（案發時）只有14歲。

