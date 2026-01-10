市長初選下周開跑！陳其邁馬拉松競賽「交棒」邱議瑩 雙方這麼說

記者洪正達／高雄報導

民進黨高雄市長初選即將於下週一開跑，4名參選人都在黃金週全力衝刺選情。高雄富邦馬拉松今天（10日）早上舉辦，高雄市長陳其邁在「恐龍競速爭霸賽」中穿著恐龍裝參賽，並「交棒」給邱議瑩，外界認為此舉有「交棒」的意味。。

邱議瑩隨後在社群平台分享趣味的接棒畫面，還有帶領高雄熊衝到終點，大喊：「接棒拚、高雄贏」。她強調，無論是在市政建設、城市未來的馬拉松賽道上都會全力以赴、拚到終點。邱議瑩還說，若有機會承擔市長重任，將延續高雄改革的步伐，帶領城市穩健向前。

陳其邁表示，高雄正處於關鍵轉型時刻，市長必須「具備高度魄力與承擔壓力的能力」，才能在重大抉擇中帶領城市前進。他強調，高雄市長不僅不好做，更需要長期堅持民主價值，守護人權、推動改革，這也是民進黨一路走來始終不變的核心理念。

