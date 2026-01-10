市長初選倒數黃金週末 林俊憲大北門團結造勢 萬人力挺

林俊憲大北門團結大會場面熱烈。（林俊憲服務處提供）

記者黃文記∕佳里報導

民進黨台南市長初選參選人林俊憲十日下午在佳里區舉辦大北門大團結造勢活動，現場湧入超過一萬人到場力挺，氣氛相當熱烈。市長黃偉哲、出身佳里區的立委王義川等多名立委助講，以及二十多位市議員到場相挺，展現對林俊憲的全力支持。

包括市長黃偉哲、立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、王義川，立法院榮譽顧問陳柏惟，以及台南市議長邱莉莉、副議長林志展，市議員王宣貿、李宗翰、沈家鳳、蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏、余柷青、邱昭勝、黃麗招、朱正軒、黃肇輝、沈震東、周嘉韋、李啟維、林依婷、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀、施余興望等人，皆到場表達支持。

廣告 廣告

資深媒體人陳東豪與金曲歌王謝銘祐也現身力挺。前行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山、立委蔡其昌亦透過影片為林俊憲加油打氣，肯定他是帶領大台南持續前進的最佳人選。在初選倒數的黃金週末，眾多重量級人士齊聚站台，充分展現林俊憲的高支持度與團結氣勢，是台南最具有能力的市長參選人。

市長黃偉哲指出，林俊憲的好，大家都有目共睹。這段時間以來，林俊憲深入基層，一步一腳印，展現對地方的投入與承擔。若要讓台南持續進步，就需要由林俊憲來承擔市長的重責。呼籲大家從下週開始，晚上留在家中顧好電話，全力支持林俊憲。

王義川表示，他是佳里人，從小就在這裡成長，街道、學校、市場都非常熟悉。他希望支持一位真正了解地方、願意為家鄉努力，並把台南視為自己責任的市長候選人。立委賴惠員、郭國文、林宜瑾等人都表示林俊憲是最合適的市長人選，能讓城市持續發展。

林俊憲表示，丹娜絲颱風來襲時，七股、北門、將軍、佳里等地災情嚴重。他在第一時間就與地方委員及議員動員資源，募集防寒衣物、睡袋、乾糧與盥洗用品，親自送往災區，確保鄉親在最需要的時刻能感受到有人陪伴、有人照顧。

去年颱風對地方農業也造成巨大衝擊，北門、將軍、東山的洋香瓜，七股的紅蔥頭、將軍的胡麻，都因天災嚴重受損，收成困難。為此，他與其他委員及議員夥伴多次深入產區會勘，實際了解農民損失，並成功爭取辦理農業天然災害現金救助，減輕農民負擔。林俊憲強調，無論是在風雨最劇烈的時候，還是在災後復原階段，他都選擇親自陪伴鄉親、守在第一線。

林俊憲指出，大北門的未來將以交通、觀光、產業及防災等各面向同步推進，並與地方攜手合作，打造安全、韌性十足且具有長遠發展潛力的城市環境。