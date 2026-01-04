即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩今（4）日正式啟動全市大車掃行程，首站自本命區「大旗美」出發。她受訪時表示，初選已進入最後衝刺階段，除了車隊掃街，她也正與年輕世代規劃一些創意企劃、接觸更多族群；美濃農會總幹事也現身車隊，為選戰倒數計時階段做衝刺。

邱議瑩表示，昨天的政見會發表後，收到許多地方鄉親的肯定，不少人回饋她是4位參選人中表現最完整、口條最清晰，政策願景也最到位。

快新聞／初選最後階段 邱議瑩大旗美啟動全高雄車掃

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩（左）在美濃農會總幹事鍾清輝（右）的陪同下進行車隊掃街。（圖／邱議瑩辦公室提供）

她說，這樣的表現除了來自與團隊反覆準備，更源於自己從小跟著父親走上街頭、聽人演講，甚至小學就曾站在人群前街講，自然相當熟悉、不會怯場。邱也說，「能把對高雄的政策願景清楚說明，讓市民真正理解，是我最重視的事情」。

邱議瑩透露，進入最後衝刺階段，除了車隊掃街，她也正與年輕世代規劃一些創意企劃、接觸更多族群，相關內容將在適當時機對外公布。

最後，她也向黨內其他三位夥伴喊話，表示大家都為這場選戰全力以赴、相當辛苦，期盼彼此相互鼓勵、一起加油，展現團結向前的力量。

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日執行民調，包含立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑四強相爭，由中執會1月21日公告正式提名名單；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。





原文出處：快新聞／市長初選倒數 邱議瑩大旗美啟動全高雄車掃

