市長初選前高雄民代大集結！ 臉書貼文串連力挺賴瑞隆

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選進入最後關鍵時刻，高雄多位立委、市議員及議員參選人串連在社群平台貼出訊息市長參選人賴瑞隆，展現驚人的大團結氣勢，籲請市民民調期間務必「顧電話挺瑞隆」，為高雄未來做出最關鍵的抉擇。對此，賴瑞隆表示「我們的高雄，一起守護」，盼以一個團結的高雄隊，迎接下一個黃金十年。

賴瑞隆表示，真誠讓我們靠近，團結讓我們強大，感謝高雄隊在關鍵時刻站出來相挺，這份力挺不只是對他個人的支持，更是對高雄未來方向的共同選擇。他也號召市民持續加入「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」行動，不論是透過電話、通訊軟體或社群平台，懇請向至少20位親友提醒在1月12日至17日民調期間務必在家顧電話，並唯一支持賴瑞隆。

這次自發串連的民代陣容十分堅強，包括立委李柏毅、高雄市議會議長康裕成、議員郭建盟、何權峰、簡煥宗、張勝富、湯詠瑜、張博洋、黃彥毓、黃文志。另外，議員參選人則有蔡秉璁、尹立、黃偵琳、洪村銘、黃敬雅等人也加入網路串連行列，人員亦持續增加中。

眾人透過貼文號召，向支持者說明賴瑞隆過去二十年從政務官到立委的完整歷練，強調賴瑞隆熟悉市政、能無縫接軌，是延續高雄發展最穩健、最有魄力的市長人選。他們共同指出，高雄正站在關鍵轉折點，未來四年將決定城市能否邁向下一個黃金十年，此刻更需要集中力量團結一致，伴隨「顧電話、挺瑞隆、顧高雄」行動全面展開，在市長初選前夕展現最強氣勢。

