市長初選政見會表現亮眼 資深媒體人鐘年晃：看見2.0升級的邱議瑩

圖說：邱議瑩在政見會中表現亮眼，資深媒體人鐘年晃表示，看到2.0升級的邱議瑩、是市民最好選擇。（圖片來源：資料畫面）

民進黨高雄市長初選政見會3日落幕，四位侯選人各有擅長，而立委邱議瑩口條清晰、台風穩健，表現亮眼，受到不少網友肯定，表示「出乎預料的好」。資深媒體人鐘年晃在 Threads 發文直言，這次看到的是「2.0升級版的邱議瑩」，並肯定她是「高雄市民最好的選擇」。

鐘年晃表示，認識邱議瑩很多年，政見會他看到2.0版的邱議瑩。他提到，當一位好市長，關鍵在於「人格特質」與「市政規劃」，前者決定後者能否真正落實，無法兌現的政見永遠只是空中閣樓。

圖說：邱議瑩在政見會中表現亮眼，資深媒體人鐘年晃網路發文肯定。（圖片來源：網路截圖） 而邱議瑩在政見會中展現的成熟度，顯示政策思考早已長時間醞釀。他表示，像「24小時國際機場」政見，就有切中高雄未來發展關鍵。

而政見會上，邱議瑩展現「政策控」實力，是唯一提出「政策白皮書」的候選人，並從容說明「南星新機場」、「AI創世紀任務」及「六環六線」等完整藍圖，展現接棒陳其邁、帶領高雄的氣勢。

