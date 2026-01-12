市長初選民調完成！邱議瑩：高雄將因民主過程更美好、更強大

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長初選民調於今（12）日晚間順利完成。高雄市長參選人邱議瑩表示，感謝每一位守在電話旁、耐心接聽民調的市民朋友，也陸續收到許多支持者回報接到電話，對大家的關心與支持，心中只有滿滿的感謝。

邱議瑩指出，今晚團隊將暫時放慢腳步，好好休息，靜候後續結果。她強調，對高雄的未來始終充滿信心，「我相信，高雄會更好。」並感謝市民朋友一路以來的陪伴與支持，給予她持續前行的力量。

邱議瑩最後表示，高雄是一座珍惜民主、用行動守護價值的城市，「高雄，會因為民主的過程，更美好，也更強大。」並向市民道晚安。臉書︰https://www.facebook.com/share/p/1Bt5JbjVLX/?mibextid=wwXIfr。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）