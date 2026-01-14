市長初選民調「不到1%」吞敗！邱議瑩：比賽已經結束，各式陰謀論不必要

記者陳弘逸／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果於昨天（13日）出爐，由立委賴瑞隆平均55.99民調成績贏得初選。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長初選結果於昨天（13日）出爐，由立委賴瑞隆平均55.99民調成績，以不到一個百分點的差距，勝出55.28的邱議瑩；後續將由賴代表民進黨參選高雄市長。對此，外界傳出陰謀論，邱議瑩今天（14日）上午被媒體問及此事，她坦然回應，這個比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。

邱議瑩今天（14日）接受媒體訪問時，被問及下一步的規劃；她回答，沒有欸，只想好好的先睡它個幾天幾夜；但立法院還沒有結束，所以要到立法院去持續作戰，短期內還是會恢復在立院的工作。

廣告 廣告

立委邱議瑩（中）今天（14日）上午受訪，坦然表示，這個比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。（圖／翻攝畫面）

由於這次初選，賴瑞隆與邱議瑩民調成績相當接近，不到一個百分點，被媒體追問是否有陰謀論；邱坦然回應，這個比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。

邱議瑩強調，目前最重要的還是要守護台灣、守護高雄，更重申既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在是大家一起對外作戰的時候，所以各式各樣的陰謀論，都不需要。

媒體也追問，市長陳其邁是否致電關心，邱議瑩說，市長有跟她加油，反正這個兄弟姐妹很多關心的話、很多的了解，都會放在心裡，也謝謝他的鼓勵。

更多三立新聞網報導

賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重

快訊／高雄市長初選結果出爐！0.6%極小差距敗給賴瑞隆 邱議瑩回應了

快訊／初選打敗邱議瑩！賴瑞隆取得高雄市長參選門票 陳其邁發聲了

民進黨高雄市長初選民調結果出爐：賴瑞隆勝出 可望獲提名

