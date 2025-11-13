市長初選登記後第一個活動 陳亭妃走入市場籲姐妹力挺台南第一位女市長

民進黨立委陳亭妃展開第一場初選行動「婆婆、媽媽、姐姐、妹妹站出來」，正式啟動「菜市場女力行動」。陳亭妃將陸續走入台南37個行政區的傳統市場，與攤商、媽媽、市民逐一握手寒暄，傾聽心聲、凝聚力量。陳亭妃笑說：「姐姐妹妹站出來，這一次，我們一起寫歷史，讓女力來改變台南！」 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳亭妃昨日完成2026民進黨台南市長初選登記，今（13）日立刻展開第一場初選行動「婆婆、媽媽、姐姐、妹妹站出來」，正式啟動「菜市場女力行動」。陳亭妃將陸續走入台南37個行政區的傳統市場，與攤商、媽媽、市民逐一握手寒暄，傾聽心聲、凝聚力量。陳亭妃笑說：「姐姐妹妹站出來，這一次，我們一起寫歷史，讓女力來改變台南！」

陳亭妃表示，雖然目前仍在立法院開會期間，但她把握每一個空檔，第一時間走進市場與市民面對面，完成初選登記，也代表初選已經開始了，她要親自告訴大家民進黨初選遊戲規則是市內電話全民調，將在1月12、13、14日晚上6點到10點進行，拜託大家在家裡等電話，唯一支持陳亭妃，讓女力來改變台南、溫暖台南、守護台南。

陳亭妃指出，「掃市場、聽民意」才是最真實的基層溝通方式，「我們要靠走進人民生活來找回感動，而不是用動員的方式要求民眾來聽候選人說話。」她說，菜市場是城市的心臟，也是最能感受到台南庶民溫度的地方，「這裡，是我最熟悉的地方。」

多年來，不論颱風天守在第一線，或協助攤商改善攤位、管線、環境，陳亭妃始終相信政治的力量來自生活。「每一位媽媽、阿姨、姐姐、妹妹，都是家裡的靈魂人物。她們的力量如果凝聚起來，台南一定會更幸福、更有力量。」

這次的「菜市場女力行動」，首站從安南區果菜市場出發，下午是北區和緯黃昏市場，每一區都有代表性的市場，也是最有溫度的地方，不少婆婆媽媽看見陳亭妃都主動上前握手、加油、要求合照；也有人說，「台南就是需要一個最懂人民的女市長。」攤商們一邊招呼客人，一邊喊著「加油！一定要成功！」場面溫馨又熱烈。

陳亭妃強調，她的參選只有一個目標就是堅定守護台南這塊土地，延續她與市民共同打拚的故事。「我相信，台南的未來會更有溫度、更有行動力，也更有女性的韌性與勇敢。這不是一場選舉，而是我們和台南一起前進的動力。」

