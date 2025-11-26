市長初選社福政見滿天飛 黃偉哲坦言南市府財政恐難兌現政見





某政黨市長初選參選人近期頻頻發布社會福利政見，市議員周奕齊指出，若台南市要比照其他縣市的福利政策，粗估需要額外增加將近 100 億元預算。他問市長黃偉哲「目前台南的財政是否有辦法支應這筆金額」，黃偉哲表示「有一定程度的難度」，這些預算並非一次性費用，如果第一年支付了，往後每年都必須支付，他坦言「現階段的財政狀況是有難度」。

周奕齊說，既然市府認為社會福利政策加碼，現階段的財政狀況是有難度，市府可先行規劃部分福利項目，例如65 歲免費接種疫苗帶重保險以及500元計程車補貼費，其他項目「可以適當性地去慢慢做調整」。他表示，台南市雖然財政困難，但其他五都都有實施類似的福利，台南市不能落後，否則市民會淪為「二等公民」。

廣告 廣告

市議員周奕齊也關切玉井區遊蕩犬收容所興建進度，他說，許多家犬未植晶片，導致動保員難以追溯和懲處飼主，再加上愛狗人士餵養，導致遊蕩犬每年激增，傷人事件屢見不鮮。市府規劃在玉井區芒子芒段地號416-2的0.4公頃土地興建遊蕩犬收容所，但相關規劃作業已拖延兩年，相關進度為何？

農業局長李芳林答詢表示，市府編列150萬元前期規劃費，但該標案已流標兩次，流標原因可能與廠商需撰寫水土保持報告等規定過於複雜有關，市府正考慮簡化報告內容。若按160隻狗的規模估算，整個防治計畫所需經費恐高達1.5億至2.2億元。

周奕齊也幫山區的里長發聲，揭露基礎建設和社區維護預算不足的問題。他說，因工務局或農業局等局處編列給山區的除草預算不夠，導致里長們必須動用里經費，甚至將其工作費的五、六成以上用於除草工作，造成基層負擔過重。他呼籲市府應設法輔導公所和里長，並增加相關預算。

詐騙犯罪逐年升級，周奕齊發現虛擬貨幣成新漏洞，導致金流追查困難。他說，詐騙案件數量近兩年呈現暴增趨勢，詐騙手法不斷升級，已從傳統的點數卡轉向投資詐騙，並要求受害者購買虛擬貨幣。

周奕齊說，這些虛擬貨幣的帳戶多設於國外，並利用VPN跳板，導致台灣警方難以追查金流。雖然中央設有檢舉網址可移除惡意網頁，但針對涉及國外虛擬貨幣的詐騙，目前缺乏有效追緝措施。他呼籲警察局能加強詐騙犯罪偵防。

更多新聞推薦

● 賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算保台 AIT：支持台取得關鍵不對稱戰力