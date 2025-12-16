市長初選緊鑼密鼓 陳以信提設總圖深夜自習區 林俊憲公布陳唐山支持影片

陳以信提出參選台南市長新政見，提出市圖總館設置深夜自習專區。(陳以信服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

藍綠陣營黨內初選緊鑼密鼓。爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，提出總圖設深夜自習政見；民進黨初選部分，前台南縣長陳唐山十六日透過錄影，公開呼籲黨內初選民調，唯一支持林俊憲。

陳以信十六日公布參選台南市長第三十七項政見，推出夜貓子新構想，將台南市立圖書館總館規劃設設置「二十四小時深夜自習與工作專區」，提供喜愛或習慣夜間學習、工作者安全、舒適且便利的公共空間。

陳以信表示，自己年輕時常在深夜工作、讀書，效率特別高，出國求學期間也受惠於校園圖書館二十四小時開放，得以在夜間完成論文與研究工作。他觀察不少台南上班族、接案青年及考生，都希望在家以外有合適的深夜學習與工作場所，因此提出市圖總館設置二十四小時專區構想。重點不只是延長開館時間，而是要讓台南補齊世界主要城市普遍具備的「夜間公共學習空間」條件。

前南縣長陳唐山以錄影挺林俊憲參選台南市長。(記者翁順利攝)

另，前台南縣長陳唐山十六日透過錄影，強調做為首長最重要的是「性格」，公開呼籲台南人一定要把這張票「蓋得對」，電話民調唯一支持林俊憲。林俊憲舉辦記者會公布影片精華片段。

林俊憲說，陳唐山今年高齡九十歲，兩人有三十年的友誼，緣起當年他們都在美國打拚，同為獨盟的成員，經常聯繫。