市長協調後首同框 楊瓊瓔：尊重黨 江啟臣：要團結

台中市 / 綜合報導

台中市長協調會結束的第一個 週 末，立法院副院長江啟臣跟立委楊瓊瓔，首度在清晨的馬拉松活動上同框互動，兩人一起鳴槍，楊瓊瓔在台上舉起手機自拍的時候，還不忘提醒江啟臣要看鏡頭，兩人合照貌似破冰，楊瓊瓔也對第二次協調會時間，從原本的不急，到尊重黨中央，態度疑似有稍稍放軟，說理解地方基層壓力滿鍋的現狀，而江啟臣則是一樣強調，黨內要團結，不要給對手見縫插針的機會。

國民黨立委楊瓊瓔跟立法院副院長江啟臣，同時站在台上鳴槍宣布起跑，協調會結束後的第一個 週 末，兩人首度同框互動，楊瓊瓔在台上舉起手機準備自拍，還不忘提醒江啟臣，轉過來看鏡頭，一起拍下這張合照，面對鏡頭兩人雖然都面帶微笑，但台中的藍營市長提名是誰出來選還在僵局，基層已經急得跳腳。

立委(國)楊瓊瓔說：「這個我們都理解，這個也是協調當中很重要的一個機制，讓大家清楚、公平，選出一個最有能力，而且最能團結的台中市長的候選人。」第二次協調會甚麼時候開始談，楊瓊瓔說尊重黨中央的安排，但她的態度疑似逐漸放軟，另一邊江啟臣結束路跑行程，趕到下一個定點發春聯，談到提名人選，他依舊說團結最重要，不要有機會讓對手見縫插針。

立法院副院長江啟臣說：「目前地方的聲音，就是希望趕快定於一尊，也不要有機會讓對手陣營見縫插針，這個對於日後的團結，還有整合，有不利的因素。」江啟臣也搬出台中市長盧秀燕，說她也希望在月底就能底定人選，從基層到市長，大家都還在等結果也很焦慮，兩人參選市長的決心都很堅定，第二次協商就等黨中央安排，這場姊弟之爭最後誰出線參選，外界持續關注。

