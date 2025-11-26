市長參選人猛拋福利 議員質疑

想要入主市府，議員質疑市長參選人政見拚命開，將耗盡市庫。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

下屆市長選舉熱騰騰，議員蔡育輝「檢視」立委林俊憲的參選政見，指單社福福利，就高達一一０億元，市長黃偉哲多年來，為市庫存下三三０億元，想選的人隨便開支票，恐怕兩年內積攢的錢就被花光，質疑對方開的是「芭樂票」。

蔡育輝指為選市長，台南街頭到處可見大型看板，網友酸說台南有三板：棺材板、光電板、林俊憲看板。指林開出許多政見支票，包括未滿二歲兒童托育津貼加碼、學齡前幼兒園學費加碼、免費接種帶狀皰疹疫苗等，加起來初估就要一一０億元，若加上黃偉哲每年非法定項目社福預算就有三十三億元，若林當選，每年社福預算高達一五０億元，難怪遭外界諷刺為「芭樂票」。市長黃偉哲回應，台南市每年總預算只有一千多億元，照顧長者和幼兒的社福政策應延續。

既然民進黨參選人不斷丟出福利政見，尤榮智說，少子化是國安危機，各縣市都祭出生育獎勵，台南市第一胎獎勵兩萬元，雙北第一胎就四萬元，連江縣更拚到生四胎補助十五萬，台南出生人口至今年十月只有五千多人，死亡則高達七千多人，「生不如死」，希望台南提高獎勵措施。

顧生也要顧死，李中岑說，安南區人口快速成長，是台南市人口第二多行政區，且南區殯葬所已不敷使用，要求設置簡易殯葬廳舍，建議將青草崙公墓列完環保殯葬園區，周遭並無住戶，不會遭抗議，方便民眾就近使用，且可帶動地方繁榮。民政局回應，當地交通不便，會加以考慮。

蔡淑惠指後壁烏樹林火燒山，空汙影響台南市十多區，至今仍在悶燒，質疑當初為何會選擇為暫置場，且在火勢尚未完全熄滅，局長許仁澤不能免職、停職、調職，並應評估是否會造成土壤汙染，防患未然。