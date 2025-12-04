「市長參選人」8歲小孩遭控打同學 賴瑞隆發聲：全力配合學校後續工作

民進黨立委賴瑞隆受訪。資料照



《TVBS新聞網》今（12/4）報導，有一名「南部市長參選人」子女在學校毆打同學，校方處理態度消極。民進黨立委賴瑞隆晚間首度回應，「作為家長的我也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。」

根據《TVBS新聞網》有受害家長控訴，孩子遭同學毆打頭部及身體，被打嚇得逃到廁所，還被堵在廁所門外，過程長達12分鐘，但校方處理態度消極，該名家長報案後才知道對方家長是南部市長參選人。

賴瑞隆說，「對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的我也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。」

賴瑞隆強調，身為一個父親，小孩在學校同儕間的摩擦，也會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

