市長大戰開打？基議長搶先開箱步道 市府疑諷收成

基隆市獅球嶺砲台周邊步道昨（11）日正式啟用，但基隆市議會議長童子瑋早在7日，就提前在臉書PO出照片，遭基隆市府副發言人點名「搶先3天」收成喜悅，疑似話中有話，雙方人馬隔空交火。對此，基隆市府低調回應「尊重議會觀點」，但外界不免聯想，是不是下一任市長大戰，已經搶先開打。

基隆市長謝國樑敲響銅鑼，開心宣布獅球嶺砲台，周邊步道正式啟用，不過這份喜悅早在7日，就被搶先開箱，基隆議長童子瑋，曬出站在獅球嶺步道，跟基隆港美景的合照，宣布工程已經完工，還說自己，積極爭取獅球嶺砲台和周邊步道改善，現在有了階段性成果，驚喜被提前破哏，基隆市府也在開幕前一天，為自己發聲。

基隆市府副發言人鍾明說：「市府團隊從藍圖、播種、灌溉，最後再由童議長搶先三天，宣傳市府過去一年來的努力，這份收成的喜悅，相信所有基層同仁感受更深。」

雖然是說感謝議長，但似乎話中有話，引發民進黨議員不滿，基隆市議員張之豪說：「一個有高度的領袖會釋放感謝，一個沒有高度的領袖會四處怕人家搶功勞，2019年就開始的計畫，當時謝國樑還不是市長，當時童子瑋議長就已經一路爭取一路關心。」

童子瑋也在臉書再度回擊，怒批謝國樑授權發言人說謊攻擊，更無奈表示，自己其實有感謝市府團隊，雙方人馬隔空爭鋒相對，現實中王不見王，昨（11）日上午，市長謝國樑才帶隊在隧道漫步，同一地點到了下午，童子瑋也帶著其他議員跟團隊，一起視察留念，此舉也被外界解讀，是不是下一任市長之戰搶先開打。

而面對爭議延燒，基隆市府則低調表示，會尊重議會觀點，掀起戰火的基隆市定古蹟劉銘傳隧道，整修步道可以暢通到砲台，不料還沒帶動觀光熱潮，就先讓下任市長的熱門人選，提前開砲。

