市長宣布營養午餐9月起全免

市長黃偉哲宣布，九月起台南國中小營養午餐全面免費，但也擔憂公共政策未經討論，成選舉工具。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕綜合報導

台北市祭出免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲原本痛批，然在各方壓力下，九日下午召開記者會，宣布跟進。台南市約十四萬名國中小學生，九月份起，無論公私立學校，將可享用免費營養午餐，市府預計經費約十六億元。

宣布政策之際，黃偉哲仍再度砲口對準台北市長蔣萬安，認為此舉已偏離公共政策本質，等同打開一個「政治的潘朵拉盒子」，引發各縣市被迫捲入福利競賽與選舉壓力。

黃偉哲表示，財政雖緊，責任難卸！這項無差別免費營養午餐政策，全國立即出現強烈「比較效應」，連雲林縣都在半夜以緊急聲明方式跟進，無法政策討論，從「真正需要」，轉變為「別人有、我也要的想要」政治操作。

廣告 廣告

他指出，政府責任乃照顧弱勢，而非用全民納稅錢滿足「想要」，不排富的全面補貼，包裝成「責任」，實際上是把公共資源政治化，而不是公共政策化。他不斷質問蔣萬安，為何在選舉年推動，經費未精算、也列入年度預算，讓人對政策，台南市不得不跟進下，他直言，這筆龐大且固定經常性支出，勢必排擠其他重大公共建設與教育投資，如路平專案、農路等，施政將往後推遲，且在新版財劃法下，台南分配不均，且鐵路地下化、後續捷運路線等重大工程，台南財政早已捉襟見肘。

教育局也羅列，以一餐近六十元、每年約兩百天上課日，每名學生一年約需十二萬元，約十四萬名國中小學生，全年經費約十六億元。目前台南中央廚房供餐體系，已達九成四，居六都之冠。

黃偉哲呼籲，中央應正視「選舉前福利政策氾濫的結構性問題」，對於非緊急、非急迫的重大福利措施，應比照選制改革，立法規定延至下一屆任期實施，以避免政策買票、避免縣市首長在選舉前恣意開出政治支票；公共政策應回歸理性、回歸需要，而不是被激情與選舉操作綁架。

回應「炫富」的批評，台北市長蔣萬安表示，台北市雖是都會區，但高所得也高物價及高生活成本，城市光鮮亮麗的背後是家長精打細算的日常，「這不是炫富，是我們的責任。」