市長將行動科技加入社福服務 315台平板配發一線社工

社會局長郭乃文（右一），帶領著社會局社工一同運用ipad，將行動科技與社會工作深度結合。 （社會局提供）

記者陳佳伶∕台南報導

為強化社會安全網並提升第一線社工服務效率，臺南市政府社會局積極爭取中央衛生福利部補助，推動「社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」，並已購置三一五臺平板電腦，將全面配發予社會局各區社福中心、家庭暴力暨性侵害防治中心及衛生局社區心衛中心等第一線訪視社工使用，達成「人手一機」的目標，後續並將全面導入行動網路服務與行動裝置管理系統，除解決社工偏鄉訪視訊號問題，更透過嚴密的資安控管確保民眾個資安全，展現臺南市政府守護社工、提升社福量能的決心。

依據衛生福利部統計，臺南市平均每年發生約一六三件社工人身安全事件，社會局為降低社工執業環境風險，本次係結合衛生福利部「社工智慧決策行動平臺」配發本府一線社工一人一臺平板電腦，社工在訪視前即可透過「人身安全風險預警模型」與「智慧化地圖」掌握案家風險狀況；訪視中若遇突發危機，亦可運用「緊急通報」功能即時求援。

配發ipad予社工應用社會工作智慧決策平臺，預計將能降低百分之二十的危害事件發生率。 （社會局提供）

透過此科技輔助，預期將能降低百分之二十的危害事件發生率，讓社工訪視無後顧之憂。該平臺更具備「個案紀錄語音轉文字」及「行動版家系圖繪製」等功能，社工在訪視現場即可快速建立紀錄，此舉將大幅縮短文書處理時間，讓社工能將節省下來的時間，轉化為對個案更深度的陪伴與服務。

黃偉哲市長表示， 社工是社會安全網最關鍵的守護者，市府有責任提供最完善安全的執業環境，市府希望以科技力量分擔社工的辛勞，本次計畫不僅能以科技防護網保障社工執業人身安全，更讓社工能將時間與心力，更專注地投入在服務市民與陪伴弱勢家庭上，透過「智慧平臺」、「穩定網速」與「嚴密資安」的黃金三角組合，實現「科技輔助專業、溫暖傳遞服務」的目標。

ipad於社會工作智慧決策平臺登入畫面。 （社會局提供）

社會局長郭乃文也表示，本次計畫將行動科技與社會工作深度結合，不僅大幅縮短行政流程，社會局後續將行動網路服務導入平板電腦，讓社工即便身處偏鄉，也能即時連線查詢歷史資料、繪製家系圖或進行緊急聯繫，確保服務品質不因地理環境而打折，同時保障社工在外的人身安全聯繫管道，為第一線社工打造更安全、高效的執業環境，讓科技成為守護社會安全網的堅實後盾。

