市長才被槍殺！墨西哥女總統當街遭「強吻＋襲胸」 隨扈竟在一旁滑手機
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨（4）日前往首都墨西哥城與民眾互動，卻突然遭到一名疑似酒醉的陌生男子當街強吻、摟腰甚至襲胸，而一旁的隨扈人員門多薩（Juan José Ramírez Mendoza）遭人指稱，事發當下竟在一旁滑手機，直到約3秒後才現身制止，引發眾怒。
綜合《美聯社》等外媒報導，薛恩鮑姆當時正與民眾交談，不料竟有一名疑似醉酒男子從後方接近，搭上薛恩鮑姆的右肩試圖親吻她的脖子，隨後更把左手摟住腰部、意圖襲胸，而事發過程未見隨扈阻止；直到約3秒後，只見原本在鏡頭外的隨扈人員門多薩（Juan José Ramírez Mendoza）才放下手機，上前阻止，不過該男子仍不死心，執意想摟住薛恩鮑姆，而薛恩鮑姆全程冷靜應對，只輕輕挪開男子的手，並轉身對其微笑招呼，甚至能聽見她對一旁民眾說「別擔心」。
🇲🇽 | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.
El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f
— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025
影片曝光後，引起墨西哥人民眾怒，紛紛質疑「這是什麼保安措施」、「騷擾總統真是大膽」、「在墨西哥這樣的互動是正常的嗎」、「如果毒梟集團想要暗殺她，看來可以輕易辦到」。而當地警方表示，已於事後拘捕該名男子，並移交至性犯罪調查局。
令民眾如此氣憤的原因是，墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才在本周慶祝亡靈節的活動上遭人公開暗殺，如今竟傳出總統遭公開騷擾一事，而總統辦公室目前尚未對於此事作出回應。
◎《FTNN新聞網》關心您,尊重身體自主權!請撥打113、110。
