市長才被槍殺！墨西哥女總統當街遭「強吻＋襲胸」 隨扈竟在一旁滑手機

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨（4）日前往首都墨西哥城與民眾互動，卻突然遭到一名疑似酒醉的陌生男子當街強吻、摟腰甚至襲胸，而一旁的隨扈人員門多薩（Juan José Ramírez Mendoza）遭人指稱，事發當下竟在一旁滑手機，直到約3秒後才現身制止，引發眾怒。

綜合《美聯社》等外媒報導，薛恩鮑姆當時正與民眾交談，不料竟有一名疑似醉酒男子從後方接近，搭上薛恩鮑姆的右肩試圖親吻她的脖子，隨後更把左手摟住腰部、意圖襲胸，而事發過程未見隨扈阻止；直到約3秒後，只見原本在鏡頭外的隨扈人員門多薩（Juan José Ramírez Mendoza）才放下手機，上前阻止，不過該男子仍不死心，執意想摟住薛恩鮑姆，而薛恩鮑姆全程冷靜應對，只輕輕挪開男子的手，並轉身對其微笑招呼，甚至能聽見她對一旁民眾說「別擔心」。

影片曝光後，引起墨西哥人民眾怒，紛紛質疑「這是什麼保安措施」、「騷擾總統真是大膽」、「在墨西哥這樣的互動是正常的嗎」、「如果毒梟集團想要暗殺她，看來可以輕易辦到」。而當地警方表示，已於事後拘捕該名男子，並移交至性犯罪調查局。

令民眾如此氣憤的原因是，墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才在本周慶祝亡靈節的活動上遭人公開暗殺，如今竟傳出總統遭公開騷擾一事，而總統辦公室目前尚未對於此事作出回應。

