市長才遇刺身亡！墨西哥女總統遭偷親、襲胸

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城街頭與民眾交談時，突遭一名男子偷親脖頸、試圖襲胸。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城街頭與民眾交談時，突遭一名男子偷親脖頸、試圖襲胸。日前，墨西哥烏魯阿潘市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才遭槍殺，引發民眾上街抗議。

據美聯社報導，社群平台瘋傳一段影片，薛恩鮑姆4日在墨西哥城親切與民眾交談時，突遭一名男子疑似喝醉的男子，從後面摟住薛恩鮑姆並將嘴唇親向她的後頸，隨後還把抬手往她的胸部摸去，薛恩鮑姆驚覺不對勁，連忙撥開男子雙手，一旁工作人員這時才出手把男子推開。

影片可以看到，薛恩鮑姆把男子推開後，臉上保持的僵硬的微笑，轉身面向男子說「沒事」）。

墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）1日才發生市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）遇襲身亡。

襲擊發生在當地市中心歷史廣場舉辦的亡靈節活動，現場聚集了數十位民眾，包括身穿節日服飾居民與遊客。槍手對羅德里奎茲連開7槍後被當場擊斃，市長送醫不治、一名市議員和隨扈也在襲擊中受傷。

羅德里奎茲因反對販毒集團和犯罪集團，廣受當地民眾歡。這次攻擊加劇了人們對薛恩鮑姆政府安全政策的批評，也激起了墨西哥民眾對該國部分地區暴力事件的憤怒，週日至週一，米卻肯州首府莫雷利亞、烏魯阿潘和阿帕欽甘等地爆發了抗議活動。

▲墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市長羅德里格斯在亡靈節活動中遭槍殺，大批民眾聚集悼念。 （圖／美聯社／達志影像）

薛恩鮑姆4日在新聞發佈會上，公布米卻肯州和平與正義計劃，向該州派遣更多國民警衛隊士兵和聯邦特工支援州警，但並未具體說明曾派的人員數量。過去幾年內，墨西哥政府已經向當地派出數百名士兵，但仍無法控制住當地的犯罪、販毒集團。

