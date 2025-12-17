市長提名之爭! 林俊憲酸靠國民黨介入 陳亭妃:那我支持度會更高

政治中心／台北報導

民進黨台南市長提名之爭，越來越白熱化。周刊爆料陳亭妃與友好的國民黨議員合作，企圖操弄綠營初選，今天陳亭妃與初選對手林俊憲在立院隔空互嗆，陳亭妃駁斥與藍營聯手，但兩人都指控國民黨介入初選；被說幫助陳亭妃的議員蔡育輝也揚言提告。

立委陳亭妃公開五大觀光主軸，爭取台南市長提名她卯足勁，在地方更是賣力跑。但周刊卻報導，她疑似還跟國民黨議員蔡育輝合作，初選對手立委林俊憲還加碼爆料。

立委（民）林俊憲：「其實我也勸陳亭妃委員，不要去幫助這些國民黨的議員，尤其週刊今天報導的這位蔡育輝議員，他專門在辱罵賴清德，他專門在抹黑民進黨。國民黨一定希望藉由他的介入，讓民進黨產生一位初選（人選），出線以後會輸掉大選。」

「妃憲之戰」藍營介選？ 藍議員遭爆公開挺陳亭妃。（圖／民視新聞）

陳亭妃嚴正否認，但蔡育輝不但曾發布民調，說陳亭妃支持度勝過林俊憲，如今再遭週刊點名為為自家生意力挺陳亭妃，蔡育輝反駁喊告。陳亭妃還與林俊憲隔空互嗆。

立委（民）林俊憲：「國民黨最怕的是團結的民進黨，那只有林俊憲，代表民進黨參選市長，才可以團結民進黨。我在臺南也從政三十年，我在臺南選舉，我也是六戰全勝。」

立委（民）陳亭妃：「國民黨、謝龍介，他們在節目上或是在直播上都不演了，都直接介入民進黨的初選，因為他們害怕陳亭妃，謝龍介更害怕六戰六輸陳亭妃。」

台南市長初選白熱化！陳亭妃．林俊憲隔空都控國民黨介選。（圖／民視新聞）

都標榜是謝龍介"最怕"，眼看台南市長黨內民調剩不到一個月，初選火藥味越來越濃！

