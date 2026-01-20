市長曝光馬年新春小物 霸王小提燈將送給市民

市長陳其邁曝光馬年多款限定新春小物，同步開箱眾所期待的超人力霸王小提燈。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

迎接馬年到來，高雄市長陳其邁廿日曝光馬年多款限定新春小物，同步開箱眾所期待的超人力霸王小提燈，並開心發送開運紅包給現場的幼兒園小朋友。

陳其邁以超人力霸王代表的超人精神祝福市民朋友，也希望大家在新的一年馬上幸福、馬上成功，一切平安順利。

觀光局「高雄冬日遊樂園」選定橫跨老中青三代的日本知名IP超人力霸王為主題，陳其邁表示是發想於去年花蓮光復鄉堰塞湖事件後，見到很多超人挺身而出，深受感動。他說，超人精神就是能夠捍衛正義、不畏困難，在需要的時候挺身而出。

陳其邁亦偕同書法家、設計師，一同開箱展示傳統春聯、斗方春聯、開運小紅包、新春賀卡等新春小物，吉祥物高雄熊也手持超人力霸王小提燈活力現身，以活潑朝氣的招牌形象及肢體動作，向市民朋友拜年祝福，生動呈現城市活力與年節喜慶氛圍。

至於眾所矚目的小提燈，觀光局表示，今年的設計結合「高雄冬日遊樂園」主題IP超人力霸王經典人物初代超人力霸王，象徵希望與勇氣。提燈更特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值，也期盼能串聯不同世代共同的記憶與樂趣。

觀光局說，為讓學童歡度元宵節，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，將於開學後由學校統一發放超人力霸王小提燈；一般民眾則可於二月廿七日、廿八日下午四時，至高雄港十八號碼頭領取，每人限領二盞。

