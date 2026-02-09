市長機要蔣宛庭投入選戰 完成民進黨內議員初選登記

市長機要蔣宛庭完成民進黨內議員初選登記。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市議員黨內初選啟動，9日上午高雄市長陳其邁幕僚、資深公共事務工作者蔣宛庭，在支持者陪同下前往民進黨高雄市黨部完成登記，宣布投入市議員黨內初選；蔣宛庭表示，將以12年第一線公共服務經驗，走進議會為民發聲，回應家庭在育兒與長照上的現實壓力，推動跨世代友善的生活環境。

蔣宛庭出身梓官蔣姓家族，成長於橋頭，長年扎根地方，她表示自己是梓官的子孫、橋頭的女兒，對家鄉有著深厚情感，也正是這份認同，促使她投身公共事務，從基層開始陪伴地方成長。

廣告 廣告

在公共服務歷程上，蔣宛庭並非政治素人，她曾任市議員陳政聞辦公室主任，隨後進入市府擔任市長機要，長達12年的公職生涯始終站在第一線，協助政策推動、傾聽民意、整合行政資源，對市政運作與地方需求具有充分理解。

談及此次參選的核心關懷，蔣宛庭指出，隨著社會結構轉變，許多家庭同時面臨育兒、照顧長輩與工作生活平衡的多重壓力，她表示未來將持續推動社區型長照服務，讓長輩能在熟悉的生活圈中安心生活，同時爭取更完善的托育與課後照顧資源，減輕家庭在照顧上的負擔。她也期待透過更友善的公共空間與社區環境規劃，促進世代之間的互動與支持，讓孩子與長輩都能在社區中被好好照顧。

高雄近年在城市建設與產業發展上持續前進，但城市進步的意義，應落實在市民的生活感受之中，蔣宛庭強調，唯有讓家庭與社區獲得實質支持，城市的成長才能被真正感受，未來若能進入議會，將把過去在市長室輔佐市政的經驗，轉化為監督市政、爭取地方建設的行動力，與市民攜手，讓高雄持續穩健前行。