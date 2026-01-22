市長民調暫領先賴瑞隆 柯志恩：配合議員贏得最後勝利

柯志恩(左二)受訪表示，尊重所有民調結果，照自己的腳步與議員共同配合，贏得最後的勝利。 圖：國民黨高雄市黨部/提供

[Newtalk新聞] 國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩在日前一份媒體高雄市長民調中，暫時領先民進黨對手賴瑞隆，今（22）日她上午出席前金萬興宮關公殿啟用大典，接受媒體聯訪時表示，尊重所有民調結果，或許民進黨內部還需要整合，我們也會照自己的腳步，與議員共同配合，贏得最後的勝利。

柯志恩談到未來勝選關鍵指出，「民調對我們來說，不管是什麼樣的民調的結果，我們都是非常的尊重，那我想這次應該是在他們初選完後第一次的民調公布，或許民進黨內部的還需要有一些整合上面的問題。」

廣告 廣告

她也提到，「從這次民調當中，發現我們在中間選民的層面受到比較多市民的支持，未來我們也會照我們自己的腳步，跟著我們的議員大家共同來配合，然後透過政見、透過很多的活動，來讓大家更能夠認同我們的想法，贏得最後的勝利。」

如何在高雄扮演最強的母雞？柯志恩說，「我們在三年前剛下來的時候，事實上證明在三年前的選舉，雖然只有四個月的時間，但是國民黨還是取得議會的最多席次；三年後，我們深耕高雄，當然更有機會跟所有的議員站在一起，不管是采蓁、不管是裕庭，還有我們所有的議員，我想我們都是在同一艘船上。我們大家共同配合我們自己的節奏，把我們的政見好好地，讓我們的選民能夠了解，大家共同來努力。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

搶頭香合體「母雞」賴瑞隆 尹立街頭看板同框「吃飯捲」

給高南嘉參選人2提醒！賴清德：陳亭妃具優異實踐力必能團結地方